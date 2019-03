Von Connor Smith

NEW YORK (Dow Jones)--Der Streaming-Anbieter Netflix will seine Filme nicht bei dem neuen Video-Dienst von Apple laufen lassen, den der Technologiekonzern voraussichtlich noch in diesem Monat vorstellt. "Wir ziehen es vor, dass unsere Kunden unsere Inhalte über unseren Service ansehen", sagte Netflix-Chef Reed Hastings am Montag bei einer Presseveranstaltung. "Wir haben uns entschieden, uns nicht in ihren Dienst zu integrieren."

Apples neue Video-Streaming-Plattform könnte einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge neben den original Apple-Inhalten auch Inhalte von CBS, Viacom oder dem US-Pay-TV-Sender Starz zeigen. Es wird erwartet dass Apple den Dienst am 25. März im kalifornischen Cupertino präsentiert, der Netflix dann neben HBO und Amazon Konkurrenz machen wird.

Ein verstärkter Wettbewerb könnte das potenzielle Kundenwachstum von Netflix beeinträchtigen, wenngleich der Konzern weiterhin seine Marktmacht zur Beibehaltung oder gar Erhöhung der Preise behalten dürfte. Eine größere Gefahr als Apple könnte für Netflix der Streaming-Dienst Disney+ darstellen, wegen der Markenbekanntheit und der großen Content-Bibliothek des Unterhaltungskonzerns.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2019 10:24 ET (14:24 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.