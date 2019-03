Die NordLB hat das Kursziel für Wacker Chemie von 96 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die finalen Zahlen hätten den zuvor bekannten Eckdaten entsprochen und so hielten sich die Überraschungen in Grenzen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch ein enttäuschender Ausblick auf 2019 sei bereits kommuniziert worden. Er selbst passte nun aber seine Schätzungen an./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 14:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2019 / 14:52 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-03-19/15:54

ISIN: DE000WCH8881