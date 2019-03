Guardsquare, die weltweite Referenz in puncto Mobilanwendungsschutz, gibt bekannt, dass DexGuard jetzt auch mobile JavaScript-Hybrid-Apps für Android schützt. DexGuard 8.4, die aktuellste Version der wegweisenden Guardsquare-Sicherheitssoftware für Mobilgeräte, erweitert die bisherigen Funktionen zur Programmcodehärtung um die JavaScript-Verschleierung. Diese bietet hervorragenden Schutz für Android-Apps, die mit Frameworks wie etwa Cordova, Ionic oder ReactNative entwickelt wurden. DexGuard stellt derzeit wegweisende Sicherheitslösungen für JavaScript, Kotlin, Java sowie für nativen Code (C/C++) und somit für sämtliche Programmiersprachen bereit, die für die Android-Plattform genutzt werden.

Die Technologie von Guardsquare ist die Antwort auf ein wachsendes globales Problem für Unternehmen, die einen rasanten digitalen Wandel erleben. Da sie mit hohem Tempo Innovationen einsetzen und immer komplexere Apps auf immer leistungsfähigeren Mobilgeräten bereitstellen, haben sie oft Schwierigkeiten, diese Apps abzusichern, werden diese doch außerhalb ihrer unternehmensinternen Firewall ausgeführt. Obwohl mobile Apps besonders anfällig für Reverse-Engineering und Hacking sind, spielt die Sicherheit für viele Unternehmen und deren mobilfokussierte Kunden, die mit neuen Technologietrends Schritt halten möchten, eine eher sekundäre Rolle. In einem Cyber-Umfeld voller Gefahren reagiert DexGuard, indem es Unternehmen wirksam vor dem Risiko mobiler Sicherheitsbedrohungen schützt.

Immer mehr mobile Apps für Android werden mit JavaScript-Frameworks wie Cordova, Ionic oder ReactNative entwickelt. Diese beliebten Frameworks ermöglichen es Entwicklern, aus einer einheitlichen Codebasis mobile Apps für die plattformübergreifende Nutzung zu schreiben. Da JavaScript immer beliebter wird, werden mobile Hybrid-Apps zu einer entscheidenden Komponente der mobilen Landschaft. Mit ihnen werden wichtige Transaktionen durchgeführt und vertrauliche Daten verarbeitet. JavaScript-Hybrid-Apps sind jedoch ebenso anfällig für Sicherheitsrisiken und Angriffe wie jede andere Android-App. Durch die in DexGuard 8.4 integrierte JavaScript-Verschleierungsengine ist die gesamte Codebasis dieser Hybrid-Apps nun gegen Reverse Engineering und Hackerangriffe gefeit, ohne dass ein separates Tool zur Verschleierung des JavaScript-Codes erforderlich ist.

DexGuard 8.4 bietet eine umfassende Palette an JavaScript-Schutzfunktionen, die Datenlecks, Codediebstahl, gefälschte Apps, Malware-Intrusion und Piraterie, Lizenzverletzungen und anderes mehr verhindern. Wie bei anderem Programmcode ist auch hier ein vielschichtiger Ansatz für die mobile Sicherheit gegen diese Bedrohungen von entscheidender Bedeutung. Zu den wichtigsten Verfahren, die DexGuard nutzt, zählen die Namensverschleierung, die Zeichenkettenverschlüsselung und die Verschleierung des Zugriffs auf Eigenschaften.

