Hannover (www.fondscheck.de) - Bei Paladin Asset Management geht es in der Regel eher nüchtern zu, so Paladin Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Eine Vitrine für Auszeichnungen gehört da nicht unbedingt zu unserem Inventar. Nun gilt der renommierte Lipper Fund Award allerdings als Qualitätssiegel und besondere Würdigung konstant guter Leistungen im Fondsmanagement. Und genau deshalb ist uns diese Preisverleihung vergangene Woche ausnahmsweise doch eine Erwähnung wert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...