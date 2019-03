Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



München (pta030/19.03.2019/16:13) - München, den 19. März 2019 - Die Capital Lounge GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Signature AG, gibt hiermit den Erwerb des Wirtschafts- und Handelsforums Trademind (www.trademind.de) bekannt. Mit über 17.000 registrierten Benutzern und mehr als 140.000 Beiträgen gehört Trademind zu den führenden Anlaufstellen im Internet für alle Fragen rund um das Thema Wirtschaft und Handel und ergänzt damit das bereits bestehende Portfolio an kapitalmarktnahen Foren der Capital Lounge GmbH.



Seit mehr als 15 Jahren tauschen sich die Mitglieder auf www.trademind.de über Auktionen & Marktplätze, Messen und Ausstellungen, Steuern und Finanzierungen aus. Die Themen Start-ups und Unternehmensgründung sind ebenfalls präsent.



Alexander Coenen, Vorstand der Signature AG kommentiert den Zukauf: "Nach dem Erwerb des Existenzgründerforums vor genau einer Woche konsolidieren wir den Bereich der Finanzportale heute ein weiteres Mal durch den Erwerb des 2003 gegründeten Portals trademind.de. Kumuliert erhöht sich unsere Reichweite damit um über 40.000 registrierte Mitglieder. Knapp 170.000 neue Beiträge werden unser Google-Ranking bei zahlreichen neuen Keywords und Suchbegriffen signifikant erhöhen. Wir werden den Markt auch weiterhin nach interessanten Zukaufsmöglichkeiten scannen, diese bewerten und bei ansprechendem Preis-Leistungsverhältnis verbindliche Kaufanfragen stellen."



Über die Signature AG Die Signature AG ist eine Management Holding die Beteiligungen an Unternehmen eingeht und verwaltet, die sämtliche Dienstleistungen im Bereich Going Public und Being Public anbieten. Hierbei ist es das Ziel der Unternehmensgruppe, auf europäischer Ebene Marktführer im Bereich der Börsengänge von Micro- und SmallCaps zu werden und zeitgleich auf möglichst viele Börsenplätze zugreifen zu können. Darüber hinaus liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit auf der Beratung von Emittenten bei IPOs (Initial Public Offerings), ICOs (Initial Coin Offerings) oder anderweitiger Kapitalbeschaffung. Ergänzende Tätigkeiten sind Investor- und Public Relations sowie Pressearbeit.



