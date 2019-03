Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Papiere des Strumpfherstellers Wolford von 14,00 auf 12,00 Euro reduziert. Das Anlagevotum "Hold" wurde in der am Dienstag veröffentlichten Analyse bestätigt.

Begründet wird dieser Schritt mit den am vergangenen Freitag veröffentlichten und wenig erfreulichen Drittquartalszahlen für das Geschäftsjahr 2018/19. Die RCB-Experten rechnen erst für 2020/21 wieder mit einer Rückkehr in die Gewinnzone beim operativen Ergebnis. Damit hätte das Unternehmen bereits das vierte Jahr in Folge einen Betriebsverlust zu verzeichnen.

"Wir erwarten weiterhin ein schwieriges Handelsumfeld für hochwertige Markenprodukte", schreibt der RCB-Analyst Jakub Krawczyk. Wolford werde sich nach der Neuaufstellung der Marke im vergangenen November nun wohl voll und ganz auf die Kostenoptimierung fokussieren.

Am Dienstag im Verlauf notierten die Wolford-Titel an der Wiener Börse im standard market continuous mit einem Minus von 1,74 Prozent bei 11,30 Euro.

ISIN: AT0000834007