Köln (ots) - 19. März 2019. Ob auf Social Media Kanälen oder im echten Leben: Der Kampf ums Wunschgewicht und fehlende nachhaltige Diäteffekte sind immer wieder beliebte Gesprächsthemen. Die aktuelle Ad Alliance-Kampagne für Nestlé Health Science zeigt mit Moderatorin und Starstylistin Miyabi Kawai wie das OPTIFAST® Konzept für zuhause eine nachhaltigere Verhaltensumstellung in punkto Ernährung und Bewegung schafft. Das aus der Klinik-Expertise entwickelte Konzept begleitet aktiv über sechs Wochen die täglichen Schritte zu einer gesünderen und vitaleren Lebensweise. Hierfür sorgen nicht nur die richtigen Produkte, sondern ebenso der motivierende, individuelle Begleiter auf dem Smartphone - der OPTIFAST® My Personal Coach. Gesicht der eigens dafür entwickelten, nativen Ad Alliance-Kommunikationslösung ist Miyabi, bekannt aus der VOX-Styling-Doku "Schrankalarm". Die beliebte Moderatorin führt das 6-wöchige OPTIFAST® Konzept für zuhause durch und lässt ihre Follower auf Instagram und Facebook in Echtzeit an ihren Erfahrungen teilhaben.



Zusätzlich zu Miyabis Social Media-Kanälen werden ihre Erlebnisse in zwei individuell für OPTIFAST® produzierten, crossdigitalen Native Specials auf RTL.de und GALA.de sowie in Print-Advertorials in GALA integriert. Die Umsetzung erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH, der Media-Agentur Path GmbH sowie den Kreativ- und Storytelling-Experten bei G+J e|MS Creative Solutions und beim Digitalunternehmen RTL interactive.



Zentrales Element der Ad Alliance-Kampagne "Miyabi packt es an" ist eine Brand Story. Für diese werden aus Miyabis Instagram Stories sowie dem Material eines Vorab-/Nachher-Drehs der Videoexperten von RTL interactive insgesamt acht Content-Videos in RTL-Ansprache erstellt. Sie fassen in Tagebuchform Woche für Woche Miyabis Erfahrungen mit dem OPTIFAST® My Personal Coach zusammen und werden ab Mitte März sukzessive in das Native Special auf RTL.de eingebunden. Die Content-Videos sind zudem inhaltliche Basis für einen wöchentlich wachsenden Erfahrungsbericht im Tagebuch-Stil, der von G+J e|MS Creative Solutions im GALA Look & Feel verfasst und schrittweise in das Content Special auf GALA.de integriert wird. Flankierend finden sich dort ergänzende Artikel zum Thema sowie weitere Inhalte rund um OPTIFAST®. Zusätzlich werden Miyabis Erfahrungen in zwei von G+J e|MS Creative Solutions erstellte "Vorher-/Nachher"-Print-Advertorials in der GALA integriert. Ein begleitender Performance-Flight rundet die Kampagne ab.



Susanne Helmtag, Group Brand Manager bei Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH: "Das Ad Alliance-Kampagnenkonzept hat uns mit der Brand Story als zentrales Element sofort überzeugt. Der digitale Fokus verbunden mit dem Tagebuch-Stil passen perfekt zu OPTIFAST®. Zudem macht Miyabi als glaubwürdiges Testimonial das OPTIFAST® Konzept für zuhause mit dem neuen digitalen Begleiter OPTIFAST® My Personal Coach für die User umfassend erlebbar und lässt sie Schritt für Schritt an ihren täglichen Erfahrungen und erzielten Erfolgen teilhaben."



Matthias Dang, Geschäftsführer Ad Alliance: "Die eigens für OPTIFAST® geschaffene native Kommunikationslösung verbindet zwei große Stärken der Ad Alliance: Unsere Bewegtbild-Kompetenz und unsere Storytelling-Fähigkeiten. Damit lassen sich die persönlichen Vorteile und Alltagstauglichkeit des OPTIFAST® Konzepts für zuhause greifbar machen. Die Folge: Nachhaltige Aufmerksamkeit, ein hohes User-Involvement und eine breite Aktivierung."



