18.45 BW: Treffpunkt



Frühlingserwachen



Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen erwachen die Frühblüher: Krokusse, Narzissen und Co. kündigen den Frühling an. "Treffpunkt" geht auf die Suche nach den ersten Blüten. Das pfälzische Gimmeldingen feiert die Mandelblüte, die Kamelie führt an den Lago Maggiore und in Gérardmer im Elsass taucht die Narzisse alles in gelbes Licht. In Karlsruhe zeigen die besten Floristen bei der Landesmeisterschaft, wie man sich mit Sträußen und Kränzen den Frühling in die Wohnung holen kann.



Mittwoch, 27. März 2019 (Woche 13)/19.03.2019



20.15 h + 21.00 h: Geänderte Beiträge beachten, 20.15 h ist nicht mehr Tagestipp!



20.15 (VPS 20.14) betrifft: Deutschland, Deine Döner Was essen wir da eigentlich? Erstsendung: 13.06.2018 in SWR/SR



21.00 (VPS 20.59) Bauer gesucht Wer übernimmt den Riegenhof? Erstsendung: 13.06.2018 in SWR/SR



22.00 h: Sendung ist neuer Tagestipp!



Tagestipp



22.00 (VPS 21.59) "mal ehrlich ... macht uns die Arbeit krank?" Der SWR Bürgertalk mit Florian Weber



Donnerstag, 28. März 2019 (Woche 13)/19.03.2019



01.15 h: + 02.00 h: Geänderte Beiträge beachten!



01.15 (VPS 01.14) betrifft: Deutschland, Deine Döner (WH von MI) Was essen wir da eigentlich? Erstsendung: 13.06.2018 in SWR/SR



02.00 (VPS 01.59) Bauer gesucht (WH von MI) Wer übernimmt den Riegenhof? Erstsendung: 13.06.2018 in SWR/SR



Sonntag, 31. März 2019 (Woche 14)/19.03.2019



18.45 h: Für BW geänderten Beitrag beachten!



18.45 (VPS 18.44) BW: Treffpunkt Stuttgarter Craft Beer Festival Erstsendung: 22.04.2018 in SWR BW



Montag, 01. April 2019 (Woche 14)/19.03.2019



07.30 h: geänderten Beitrag beachten!



07.30 (VPS 07.29) Treffpunkt (WH von SO) Stuttgarter Craft Beer Festival Erstsendung: 22.04.2018 in SWR BW



Freitag, 05. April 2019 (Woche 14)/19.03.2019



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wenn Liebe in die Jahre kommt



Die Liebe ist am Anfang einer Beziehung meist unbeschwert, aufregend, lockerleicht und zuckersüß. Doch wie die Menschen selbst, verändert sich auch die Liebe, wenn sie in die Jahre kommt.



Mit der Zeit entwickelt sich eine Partnerschaft, man lernt sich besser kennen, wächst zusammen, meistert gemeinsam Hürden und Krisen. Irgendwann kennt man sich in- und auswendig, liest Wünsche von den Lippen ab und erkennt Sorgen und Ängste, ohne dass sie ausgesprochen werden müssen. Eine Selbstverständlichkeit, die große Sicherheit und Geborgenheit gibt. Doch es bedeutet auch: Man kennt jede Schwäche des Partners, sieht jede Macke und hat jeden Witz schon hundertmal gehört.



Wenn sich der Alltag in die Beziehung schleicht, bringt er oft Langeweile, Frust und Streit mit sich und schnell bleiben Liebe und Leidenschaft auf der Strecke. Wie gelingt es, dem Alltag standzuhalten und das Feuer nicht erlöschen zu lassen? Es gibt Paare, da überdauert die Liebe Jahre und sogar Jahrzehnte. Im hohen Alter sind sie noch immer glücklich und verliebt. Ihre Gefühle füreinander scheinen mit der gemeinsam verlebten Zeit stetig weiter zu wachsen. Andere Paare arbeiten ganz bewusst an ihrer Partnerschaft, reden viel miteinander - und manchmal auch mit einem Paartherapeuten. Wieder andere bringen frischen Wind ins angestaubte Liebesleben: Sei es mit neuen gemeinsamen Hobbies, mit getrennten Wohnungen oder auch indem sie ihre Zweierbeziehung für andere öffnen.



Wenn die Liebe in die Jahre kommt, zeigt sich aber manchmal auch erst das wahre Gesicht des Partners: Beispielsweise, wenn der Ehemann, anfangs noch liebevoll und zuvorkommend, plötzlich zunehmend aggressiv und gewalttätig wird. Oder wenn sich erst nach einer langen gemeinsamen Wegstrecke zeigt, dass die Ehefrau schon seit Jahren eine Affäre hat und ein Doppelleben führt.



Was passiert mit Paaren, wenn die Liebe in die Jahre kommt? Und wie kann man rechtzeitig gegensteuern, damit die Liebe nicht verlorengeht?



Montag, 15. April 2019 (Woche 16)/19.03.2019



18.50h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!



18.50 SR: Wir im Saarland - Grenzenlos extra Der Elsässer zwischen den Stühlen Besuch bei Tomi Ungerer in Irland



04.50h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!



04.50 SR: Wir im Saarland - Grenzenlos extra (WH) Der Elsässer zwischen den Stühlen Besuch bei Tomi Ungerer in Irland



Dienstag, 16. April 2019 (Woche 16)/19.03.2019



07.35 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!



07.35 SR: Wir im Saarland - Grenzenlos extra (WH von MO) Der Elsässer zwischen den Stühlen Besuch bei Tomi Ungerer in Irland



Mittwoch, 17. April 2019 (Woche 16)/19.03.2019



06.30 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!



06.30 SR: Wir im Saarland - Grenzenlos extra (WH von MO) Der Elsässer zwischen den Stühlen Besuch bei Tomi Ungerer in Irland



Freitag, 19. April 2019 (Woche 16)/19.03.2019



19.15 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!



19.15 SR: Sellemols Von Glasmachern, Graveurinnen und Glanzlichtern



Dienstag, 23. April 2019 (Woche 17)/19.03.2019



06.30 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!



06.30 SR: Sellemols (WH von FR) Von Glasmachern, Graveurinnen und Glanzlichtern



Montag, 29. April 2019 (Woche 18)/19.03.2019



20.15 rundum gesund



Rücken Folge 9/20



"Isch hab Rücken", was bei Hape Kerkelings Kultfigur Horst Schlämmer so lustig klang, bedeutet für einige hunderttausend Menschen in Deutschland: jeden Tag Schmerzen. Rückenschmerzen sind hierzulande der zweithäufigste Grund, einen Arzt aufzusuchen. Besonders die Bandscheibe wird häufig als Übeltäter vermutet. Dabei sind die Ursachen für Rückenleiden vielfältig: von mangelnder Bewegung, über Verspannungen bis hin zu psychischen Faktoren wie Stress. Wenn weder Sitzen noch Stehen mehr schmerzfrei möglich ist, kommen viele Betroffene an ihre Grenzen und fragen sich: Operation Ja oder Nein?



Studiogast Prof. Dietrich Grönemeyer warnt im Gespräch mit Moderator Dennis Wilms vor übereilten Entscheidungen für eine OP. Er erklärt, dass nur drei bis vier Prozent aller schmerzhaften Rückenleiden durch einen Bandscheibenvorfall verursacht werden. Was genau in diesen Fällen zu Schmerzen führt, visualisieren Dennis Wilms und Prof. Dietrich Grönemeyer mit Hilfe der virtuellen Patientin Annie. Der Experte erläutert außerdem, welche Alternativen es zur Operation gibt und wie man Rückenschmerzen vorbeugen kann. Sein Motto dabei: "Turne bis zur Urne".



Nutzlose Nahrungsergänzungsmittel: Nahrungsergänzungsmittel gibt es für scheinbar jede Lebenslage. Sie sind frei verkäuflich, in der Drogerie oder im Supermarkt erhältlich. Viele kaufen sie im Glauben, ihrem Körper etwas Gutes zu tun. Dementsprechend boomt der Markt für Vitaminpräparate und Co. Jedes Jahr geben die Menschen in Deutschland über eine Milliarde Euro dafür aus. Wie sinnvoll sind die Mineralien und Vitamine aus der Packung? "rundum gesund" zeigt: Die allermeisten Präparate kann man sich sparen!



Mittwoch, 01. Mai 2019 (Woche 18)/19.03.2019



Tagestipp



16.00 Kaffee oder Tee Feste und Bräuche am 1. Mai



Moderation: Evelyn König



Feiern & genießen: 1. Mai mit Kaffee oder Tee



Ob traditionell mit Maibaumstellen oder mit einem bunten Picknick mit Freunden und Familie - Kaffee oder Tee feiert den 1. Mai und damit den Start in den Wonnemonat.



Welche Traditionen bleiben und werden in der Stadt und auf dem Land neu belebt? Diese und weitere Fragen werden in Kaffee oder Tee von Moderatorin Evelin König beantwortet.



Mit dabei u.a. auch Spitzenkoch Simon Tress.



Feiern Sie mit Kaffee oder Tee den 1. Mai ab 16.05 Uhr im SWR Fernsehen.



