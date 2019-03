Die Zukunftswolke der ING Aktie ist positiv, könnte sich aber in Kürze in eine Negativwolke umwandeln, da der Senkou Span B dem Senkou Span A gefährlich nahekommt. Am 13.03. hat der Tenkan den Kijun geschnitten und somit ein Verkaufssignal erzeugt. Dieses wird allerdings nicht von dem Chikou bestätigt. Der Chikou liegt über der Wolke und nur knapp über dem Kurs. Seit Beginn des Jahres läuft ein Aufwärtstrend, der bestehen bleiben könnte.

Der 4-Stundenchart ist enttäuschend!

