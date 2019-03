Die DZ Bank hat Grand City Properties nach Jahreszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 24,20 auf 23,50 Euro gesenkt. Der operative Gewinn (FFO1) des Immobilienkonzerns habe seine Prognose in etwa erfüllt, der Nettoinventarwert (NAV) sei aber dahinter zurückgeblieben, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er überarbeitete daraufhin seinen Bewertungsansatz und reduzierte seine Schätzungen für die beiden Kennziffern./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 15:54 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2019 / 16:01 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2019-03-19/17:16

ISIN: LU0775917882