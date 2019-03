Gütersloh (ots) - Kasper Rorsted (57), Vorstandsvorsitzender der adidas AG und seit Mai 2011 Mitglied des Aufsichtsrats von Bertelsmann, scheidet mit Wirkung zum 31. März 2019 aus dem Bertelsmann-Kontrollgremium aus. Über die Nachfolge entscheidet die Bertelsmann-Hauptversammlung zu gegebener Zeit. Das Ausscheiden von Kasper Rorsted steht im Zusammenhang mit der Entscheidung von Adidas, den Bertelsmann-Vorstandsvorsitzenden Thomas Rabe der Hauptversammlung von Adidas am 9. Mai 2019 zur Wahl in den Adidas-Aufsichtsrat vorzuschlagen.



Christoph Mohn, Aufsichtsratsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Kasper Rorsted gehört zu den herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten in Deutschland mit internationaler Führungserfahrung. Ich bin sehr dankbar, dass er die strategische Neuausrichtung von Bertelsmann, die 2012 unter Führung von Thomas Rabe eingeleitet wurde, eng im Aufsichtsrat begleitet und durch seine wertvollen Beiträge im Bertelsmann-Kontrollgremium vorangetrieben hat."



Über Bertelsmann



