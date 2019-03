Von Matthias Goldschmidt

MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Munich Re will erneut eigene Aktien zurückkaufen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, will er bis zur Hauptversammlung 2020 Aktien im Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro zurückerwerben. Das aktuelle Programm in gleicher Höhe läuft noch bis zum diesjährigen Aktionärstreffen am 30. April. Auch in den beiden Jahren davor hatte der Konzern Aktien in diesem Volumen zurückerworben.

Das neue Programm soll vom 2. Mai 2019 bis spätestens zur ordentlichen Hauptversammlung am 29. April 2020 laufen. Auf Basis des derzeitigen Kursniveaus entspricht der Aktienrückkauf rund 3,1 Prozent des Grundkapitals und rund 4,6 Millionen eigenen Aktien. Die mit dem noch laufenden Rückkaufprogramm erworbenen Aktien sollen eingezogen werden.

Bei der Präsentation der Eckdaten für 2018 hatte der neue Finanzvorstand Christoph Jurecka einen neuerlichen Aktienrückkauf aufgrund der guten Kapitalisierung des Konzerns nicht ausgeschlossen.

