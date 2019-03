Bellevue Group AG: Generalversammlung der Bellevue Group AG - alle Anträge angenommen EQS Group-News: Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung Bellevue Group AG: Generalversammlung der Bellevue Group AG - alle Anträge angenommen 19.03.2019 / 17:37 Medienmitteilung Küsnacht, 19. März 2019 Generalversammlung der Bellevue Group AG - alle Anträge angenommen Anlässlich der Generalversammlung vom 19. März 2019 haben die Aktionäre und Aktionärinnen der Bellevue Group AG sämtliche Anträge des Verwaltungsrates angenommen. Das bisherige Mitglied des Verwaltungsrates, Veit de Maddalena, wurde zum neuen Präsidenten gewählt sowie Dr. Daniel Sigg und Dr. Rupert Hengster als Verwaltungsräte für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten Ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. Nicht mehr zur Wahl gestellt haben sich der bisherige Präsident Dr. Thomas von Planta sowie das bisherige Mitglied Dr. Mirjam Staub-Bisang. Zwei neue Mitglieder wurden in den Verwaltungsrat gewählt: Die Aktionäre stimmten dem Antrag zur Wahl von Katrin Wehr-Seiter und Urs Schenker zu. Katrin Wehr-Seiter ist Partner und Managing Director der BIP Capital Partners SA sowie der BIP Investment Partners SA mit Sitz in Luxembourg. Zuvor war sie in verantwortlicher Position als Principal bei Permira tätig und unterstützte im Anschluss als unabhängige Beraterin mittelständische Unternehmen sowie die internationale Private-Equity-Gesellschaft Bridgepoint als Senior Advisor. Urs Schenker hat an der Universität Zürich (Dr. iur.) und Harvard (LLM) studiert und ist als Anwalt bei Walder Wyss in Zürich tätig. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Gesellschafts-, Finanz- und Kapitalmarktrecht und ist Titularprofessor an der Universität St. Gallen. Es wird eine Dividende von CHF 0.85 pro Aktie plus eine steuerfreie Barausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von CHF 0.25 pro Aktie bezahlt. Die Aktie wird ab dem 21. März 2019 Ex-Dividende gehandelt. Rückfragen: Media / Investor Relations: Michael Hutter, CFO a.i. Telefon +41 44 267 67 00, Fax +41 44 267 67 01, ir@bellevue.ch www.bellevue.ch Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=RUIMYFQLDY Dokumenttitel: Medienmitteilung Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Bellevue Group AG Seestraße 16 8700 Küsnacht Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 Fax: +41 44 267 67 01 E-Mail: info@bellevue.ch Internet: www.bellevue.ch ISIN: CH0028422100 Valorennummer: A0LG3Z Börsen: SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 789395 19.03.2019 ISIN CH0028422100 AXC0251 2019-03-19/17:38