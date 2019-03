die Bayerische hat sich bereits in der jüngsten Vergangenheit wandelfreudig gezeigt. Nun bündelt sie alle Maßnahmen unter einer Strategie namens "Bayerische goes Amazon". Dem Internet-Giganten will es der Versicherer insbesondere in Sachen Kundenorientierung nachmachen. Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...