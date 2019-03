Ideal wäre es, wenn die US Wirtschaft schwächeln würde, das Kapitalmarktexperte Stefan Riße im Interview bei Börse Stuttgart TV. Dann nämlich würde die Fed den Fuß von der Bremse nehmen und den Markt erneut mit Liquidität fluten. Insofern ist die Zinssitzung am Mittwoch durchaus spannend. Riße äußert sich außerdem zum 737 Debakel bei Boeing, zur geplanten Fusion von Deutscher Commerzbank sowie zum neu ausgerichteten Value Investor Ansatz bei acatis.