FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rückversicherer Munich Re strebt im laufenden Jahr ein Konzernergebnis von 2,5 Milliarden Euro an. Das wäre ein Gewinnanstieg um 200 Millionen Euro, wie der DAX-Konzern mitteilte. Munich Re sieht im Geschäftsfeld Rückversicherung einen Gewinn von 2,1 Milliarden und rund 0,4 Milliarden Euro bei der Erstversicherungstochter Ergo. 2020 strebt der Konzern insgesamt einen Gewinn von 2,8 Milliarden Euro an.

In der Rückversicherung Leben/Gesundheit hob Munich Re die Erwartung für das versicherungstechnische Ergebnis auf rund 500 Millionen Euro an. In der Schaden- und Unfallrückversicherung strebt Munich Re 2019 eine Verbesserung der Schaden-Kosten-Quote auf rund 98 Prozent an. Im Segment Ergo Schaden/Unfall Deutschland wird eine auf rund 93 Prozent verbesserte Schaden-Kosten-Quote erwartet. Im Segment Ergo International sollte die Schaden-Kosten-Quote rund 95 Prozent betragen.

Munich Re rechnet für 2019 mit einem Kapitalanlageergebnis von rund 6,5 Milliarden Euro, dies entspräche einer Rendite auf die Kapitalanlagen von rund 3 Prozent.

Unter der Annahme konstanter Wechselkurse erwartet Munich Re für das Geschäftsjahr 2019 gebuchte Bruttobeiträge von rund 49 Milliarden Euro, zusammengesetzt aus Bruttobeiträgen von rund 31 Milliarden im Geschäftsfeld Rückversicherung und rund 17,5 Milliarden Euro bei Ergo.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2019 13:12 ET (17:12 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.