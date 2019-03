SK Innovation hat am 8. März offiziell mit dem Bau seiner Ende Februar angekündigten zweiten Batteriezellfabrik in Ungarn begonnen. Unterdessen findet offenbar heute auch der Spatenstich für die US-Zellfabrik im Bundesstaat Georgia statt. Damit setzt der südkoreanische Hersteller für Batteriezellen den Ausbau seiner Produktionskapazitäten konsequent fort. Denn SK Innovation will bis zum Jahr 2025 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...