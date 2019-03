DGAP-DD: Zalando SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 19.03.2019 / 19:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Zalando SE b) LEI 529900YRFFGH5AXU4S86 4. 34,60 EUR 415,20 EUR 34,63 EUR 484,82 EUR 34,63 EUR 2527,99 EUR 34,63 EUR 484,82 EUR 34,63 EUR 3012,81 EUR 34,62 EUR 2631,12 EUR 34,62 EUR 2631,12 EUR 34,62 EUR 2631,12 EUR 34,62 EUR 2631,12 EUR 34,62 EUR 2146,44 EUR 34,62 EUR 2631,12 EUR 34,62 EUR 34,62 EUR 34,62 EUR 2631,12 EUR 34,62 EUR 1350,18 EUR 34,62 EUR 34,62 EUR 34,62 EUR 1280,94 EUR 34,62 EUR 2769,60 EUR 34,61 EUR 726,81 EUR 34,61 EUR 1107,52 EUR 34,60 EUR 1868,40 EUR 34,53 EUR 897,78 EUR 34,53 EUR 690,60 EUR 34,43 EUR 1136,19 EUR 34,35 EUR 1339,65 EUR 34,41 EUR 2167,83 EUR 34,44 EUR 895,44 EUR 34,44 EUR 206,64 EUR 34,44 EUR 1618,68 EUR 34,35 EUR 1202,25 EUR 34,43 EUR 2272,38 EUR 34,56 EUR 1278,72 EUR 34,56 EUR 1382,40 EUR 34,60 EUR 1314,80 EUR 34,58 EUR 380,38 EUR 34,58 EUR 864,50 EUR 34,51 EUR 897,26 EUR 34,51 EUR 103,53 EUR 34,51 EUR 3451,00 EUR 34,52 EUR 1415,32 EUR 34,54 EUR 3177,68 EUR 34,54 EUR 3177,68 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 34,44 EUR 427485,88 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-03-14; Sprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlin Deutschland Internet: https://corporate.zalando.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 49863 19.03.2019 ISIN DE000ZAL1111 AXC0284 2019-03-19/19:19