Mannheimer Morgen zu gesundheitlichen Risiken von 5G Überschrift: Ratloser Bürger Ist das neue, superschnelle Internet 5G gefährlich für meine Gesundheit? Dieser Gedanke sorgt offenbar viele Menschen. Und das ist nicht verwunderlich. Die zuständigen Behörden beruhigen zwar, lassen - zumindest mit Blick auf die weitere Entwicklung - am Ende aber doch einen Rest Ungewissheit stehen. Gleichzeitig liefern sich Gegner und Befürworter vor allem im Internet verbale Schlammschlachten: Die einen sehen die Bevölkerung als Versuchskaninchen, die rücksichtslos gesundheitlichen Risiken ausgesetzt werden, weil hinter 5G milliardenschwere wirtschaftliche Interessen stehen. Die anderen weisen die Kritik als reine Panikmache von Spinnern und Verschwörungstheoretikern zurück. Dazwischen: der ratlose Bürger. Für ihn wird es umso schwerer, sich ein eigenes Bild zu machen, weil beide Seiten ihre Argumentation jeweils mit wissenschaftlichen Studien untermauern. Dazu kommt das ungute Gefühl, selbst keinen Einfluss nehmen zu können: Das Gesundheitsrisiko des Rauchens kann ich vermeiden, indem ich es einfach lasse. Der Strahlung durch Handymasten in meiner Wohngegend kann ich mich nicht entziehen. Statt die Bürger mit solchen Fragen alleine zu lassen, wäre es bei einem Mammutprojekt wie 5G deshalb umso wichtiger, die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig durch sachliche und breite Aufklärung mitzunehmen - das spart am Ende, wenn es darum geht, wo konkret neue Sendemasten aufgestellt werden, womöglich auch das ein oder andere juristische Scharmützel.

