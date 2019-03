FRANKFURT (Dow Jones)--Unibail-Rodamco will für das vergangene Jahr eine unveränderte Dividende von 10,80 Euro zahlen. Zunächst werde der Konzern am 29. März eine Zwischenausschüttung von 5,40 Euro je Aktie vornehmen, teilte das Immobilienunternehmen mit. Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung soll dann am 5. Juli nochmals dieselbe Summe fließen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2019 15:18 ET (19:18 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.