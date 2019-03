Erst kürzlich habe ich mir an dieser Stelle die Aktie des weltgrößten Sozialen Netzwerks Facebook näher angesehen. Daraus möchte ich eine kleine Serie machen. Daher folgt nun die Aktie von Snap (WKN: A2DLMS) ehe zum guten Schluss dann auch noch Twitter an die Reihe kommt. Doch "Wer oder was ist eigentlich Snap?", wird sich jetzt wohl der ein oder andere von Ihnen fragen. Nun, hinter Snap steckt die Betreiberfirma von SnapChat.

Wenn Sie nun zu den unter 20jährigen gehören, werden Sie wohl SnapChat und somit letztlich Snap kennen. Wenn nicht, muss ich an dieser Stelle versuchen ihnen SnapChat mit wenigen Worten zu erklären. Nun, ursprünglich war SnapChat im Prinzip ein Instant Messaging-Dienst, ähnlich wie WhatsApp. Allerdings gab es bei der App eine Besonderheit. Denn anders als bei WhatsApp verschwinden bei SnapChat Bilder und Nachrichten nach wenigen Sekunden wieder.

Darum war und ist der Dienst auch insbesondere bei der jüngeren Generation sehr beliebt. Zumal hiermit auch anzügliche Fotos verschickt werden konnten, ohne das sie gespeichert und womöglich gegen einen verwendet werden konnten. Wobei das nie ganz richtig war. Denn die Fotos wurden im sogenannten Cache gespeichert und auch Screenshots waren und sind möglich. Inzwischen gibt es bei Screenshots allerdings zumindest einen entsprechenden Hinweis an den Absender.

Als Facebook Snap(Chat) kaufen wollte…

Kommen wir aber zurück zu Snap(Chat). Der Dienst war, nach seinem Start im Jahr 2011, so erfolgreich, dass ihn Facebook unter Mark Zuckerberg kaufen wollte. Dies war dem Social Media-Giganten zuvor ja schon bei den beiden aufkommenden Konkurrenten Instagram (im Jahr 2012 für 1 Mrd. US-Dollar) und WhatsApp (im Jahr 2014 für 19 Mrd. US-Dollar) gelungen. Für Snap(Chat) soll Mark Zuckerberg daher bereits im ...

