Die Gesellschafter der Energy2market GmbH (e2m) haben beschlossen, durch eine Kapitalerhöhung die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft weiter zu stärken. Sie schaffen damit eine Voraussetzung für die Umsetzung des Wachstumsplans des Leipziger Direktvermarkters in den nächsten Jahren.



Der weitere Ausbau des Geschäftes im In- und Ausland und der damit verbundenen IT-Strukturen erfordert Investitionen in Personal, Systeme und Märkte. Über diese sollen in den kommenden Jahren zusätzliche Marktpotentiale erschlossen werden.



Mit dieser Investition erhöht der Hauptgesellschafter der e2m, das internationale Handelshaus Trailstone, seine Anteile auf 54,8% und wird damit Mehrheitsgesellschafter. An der generellen Ausrichtung der Gesellschaft ändert sich damit jedoch nichts. "Auch zukünftig werden die Gründer den Kurs der Gesellschaft mitbestimmen", unterstreicht Bodo Drescher, einer der Gründungsgesellschafter des erfolgreichen Leipziger Unternehmens. "Alle Entscheidungen können bei uns nur mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden."



Die e2m ist einer der führenden deutschen Direktvermarkter von Energie und Flexibilität aus dezentralen technischen Einheiten, welche über ein eigenentwickeltes Virtuelles Kraftwerk gebündelt sind.



Trailstone ist ein auf den internationalen Energiehandel spezialisiertes Trading House, welches sich seit 2015 bei der e2m engagiert und den Wachstumsplan der Gesellschaft in starkem Maße befördert.



