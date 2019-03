Köln (ots) - KÖLN. Der Kölner Buchverlag Bastei Lübbe will nach einer umfassenden Restrukturierung wieder zukaufen. Verlagschef Carel Halff sagte im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwochausgabe), der Buchmarkt sei "sehr fragmentiert", viele kleinere und mittelständische Unternehmen seien unterwegs, die "die natürliche Stärke des Großen suchen: im Vertrieb, in der Vermarktung, in den Systemen. Daher wollen wir zukaufen." Erst kürzlich hatte das börsennotierte Unternehmen sich von mehreren Beteiligungen getrennt. Zurzeit steht ein möglicher Verkauf einer weiteren Beteiligung im Raum. "Beim Spielehersteller Daedalic, an dem wir 51 Prozent halten, prüfen wir zurzeit noch unsere Optionen. Gleichzeitig haben wir begonnen, unsere Abläufe auf Effizienzreserven zu prüfen", sagte Halff. Erst kürzlich hatte das Unternehmen rund ein Fünftel der Stellen abgebaut. Für das am 31. März endende Geschäftsjahr erwartet Halff nach einem Verlust im Vorjahr unterm Strich wieder schwarze Zahlen.



