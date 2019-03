Bayer hat in den USA einen wichtigen Teilprozess wegen angeblicher Krebsrisiken durch den Unkrautvernichter Glyphosat, den sich die Leverkusener durch den milliardenschweren Kauf von Monsanto einverleibt haben, verloren. Eine Jury des zuständigen Bundesbezirksgerichts in San Francisco befand am Dienstag einstimmig, dass das Unkrautvernichtungsmittel Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff ein "wesentlicher Faktor" für die Lymphdrüsenkrebserkrankrung des Klägers Edwin Hardeman gewesen ist.

