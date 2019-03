Freiburg (ots) - Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, sagt ein Spott der Zeitungsleute. Weil sich für gute Nachrichten keiner interessiert. Außer beim Sport, und da auch nur für gute Nachrichten vom eigenen Verein. Wir können nicht behaupten, dass an dem Spott nichts dran ist. Umso tröstlicher ist es, dass die Gesamtlaune der Republik sich von der Nachrichtenauswahl kaum beeindrucken lässt. Oder wie soll man eine Umfrage deuten, die als repräsentativ gilt und nach der zwei Drittel der Deutschen sagen, dass sie "momentan glücklich" sind - übrigens gleichermaßen glücklich in Ost und West? http://mehr.bz/khs67s



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Schlussredaktion Badische Zeitung Telefon: 0761/496-0 kontakt.redaktion@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de