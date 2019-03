Bright Pattern, der Anbieter von Omnichannel-Cloud-Kontaktzentren für Innovationsführer, hält Vorträge auf der Call and Contact Centre Expo in London und unterstützt die Ausstellung



London (ots/PRNewswire) - Bright Pattern, ein führender Software-Anbieter von Omnichannel-Cloud-Kontaktzentren, gibt heute sein Sponsoring der Call and Contact Centre Expo und die Präsentation zum Thema Omnichannel-Kundenerlebnis mit Ted Hunting, Senior Vice President des Bereichs Marketing bei Bright Pattern, bekannt. Die Konferenz findet am 27. und 28. März 2019 im ExCel London (ExCel Exhibition Centre) statt.



Die Session zum Omnichannel-Kundenerlebnis findet auf der Konferenz am Mittwoch, den 27. März, um 14:45 Uhr statt. Die Session umfasst Informationen aus dem aktuellen Bericht mit 5 wichtigsten Punkten: Müheloser und persönlicher Omnichannel-Kundendienst.



Bright Pattern stellt am Stand Nr. 756 aus und bietet kostenlose Vorführungen unserer preisgekrönten Plattform für Omnichannel-Cloud-Kontaktzentren. Wenn Sie bei einer Vorführung am Stand dabei sein möchten, senden Sie eine E-Mail an marketing@brightpattern.com.



Unternehmen jeder Größe entscheiden sich für Bright Pattern, um ihre Kundenbetreuungsorganisationen zu unterstützen. Die vereinfachte und dennoch robuste Omnichannel-Plattform bietet traditionelle und neue Kanäle wie Facebook Messenger, Bots, In-App-Kundensupport, Funktionalitäten der Unternehmensklasse, Cloud-First-Architektur und die Möglichkeit für Geschäftsanwender, Änderungen vorzunehmen, ohne professionelle Dienste zu benötigen. Bright Pattern wurde kürzlich von Ovum als Marktherausforderer und von Gartner als Marktführer im Call Center FrontRunners Quadrant anerkannt.



Informationen zu Bright Pattern



Bright Pattern bietet die einfachste und leistungsfähigste Kontaktzentrum-Software für mittelständische und große Unternehmen. Mit dem Ziel, den Kundenservice aufzuwerten und einfacher und schneller als je zuvor zu gestalten, bietet Bright Pattern die einzige echte Omnichannel-Cloud-Plattform, die von Geschäftsanwendern schnell, flexibel und ohne teure professionelle Dienste eingesetzt werden kann. Bright Pattern ermöglicht es Unternehmen, ein müheloses, individuelles und nahtloses Kundenerlebnis über Sprach-, Text-, Chat-, E-Mail-, Video-, Messenger-Kanäle und Bots anzubieten. Das Unternehmen wurde von einem Team von Branchenexperten gegründet, die Pionierarbeit auf dem Gebiet der führenden On-Premises-Lösungen geleistet haben und heute eine zukunftsorientierte Architektur mit einem fortschrittlichen Cloud-First-Ansatz entwickeln. Die Lösung für Cloud-Kontaktzentren von Bright Pattern wird weltweit in über 26 Ländern und 12 Sprachen eingesetzt.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/634980/Bright_Pattern___Logo.jpg



Pressekontakt: Shelby Bozekowski Marketingleiterin Bright Pattern shelby.bozekowski@brightpattern.com +1 720-209-2818