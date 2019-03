SmartNode VoIP… Mehr als nur Gerede!

GAITHERSBURG, Md., March 20, 2019- US-amerikanischer Anbieter von Lösungen für Unified Communications(SfB) validiert worden sind.

Die SmartNode-Produkte wurden von TekVizion , einem von Microsoft zertifizierten Labor, in den Kategorien SBC und erweiterte Gateways validiert und sind aufwärtskompatibel mit Microsoft Teams.



>> Validierungszertifikat: Patton SBC/Gateway 3.X



Der Patton Cloud-Edge-Orchestrierungsdienst macht das Aktivieren, Konfigurieren und Verwalten der Verbindung mit Skype for Business als vor Ort installierte oder gehostete Lösung über SmartNode-Produkte besonders einfach.



Die VoIP-CPE-Produkte von Patton ermöglichen nicht nur den Übergang von Unternehmen zu ALL-IP mit SfB, sondern unterstützen auch gleichzeitig vorhandene traditionelle Telefonsysteme - während der Migration oder für immer.



"Führungskräfte wissen, dass eine effektive Kommunikation mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern der Schlüssel zu nachhaltigem Wachstum ist", sagte Robert R. Patton (Bobby), President und CEO.



"Trotzdem arbeiten unzählige Unternehmen heute beim Thema Telefonie immer noch mit traditionellen Tastensystem- oder TDM-Nebenstellenanlagen. Durch die validierte Interoperabilität mit Skype for Business ermöglicht Patton diesen Unternehmen den Anschluss an die IP-Welt und bietet höhere Mobilität, verbessertes Teamwork, stärkere Kundenbindung und höhere Produktivität", sagte Patton.



Durch die Installation von SmartNode-VoIP-Gateways und Enterprise-Session-Border-Controllernschützen - und all das, ohne die herkömmliche PSTN-Konnektivität aufgeben zu müssen.



SmartNode ist als das "interoperabelste" VoIP-CPE der Welt bekannt und bietet alle gängigen Telefonie-Schnittstellen, so dass Unternehmen ihre hybriden oder ALL-IP-Netzwerke, vorhandene FXS/FXO-POTS-Dienste, ISDN-BRI/PRI-Leitungen und anderweitig inkompatible SIP-Telefonie nahtlos mit SfB verbinden können.



Herr Patton fährt fort: "Durch den universellen Zugriff auf die leistungsstarke SfB-Plattform für Unified Communications und Collaboration (UCC) bietet Patton höhere Mobilität, verbessertes Teamwork, stärkere Kundenbindung und höhere Produktivität für Unternehmen."



Um die problemlose Installation zu erleichtern, hat Patton einen kostenlosen SfB-Konfigurationsleitfaden für SmartNode-Produkte veröffentlicht .



In einer in Zusammenhang stehenden Pressemitteilung hat Patton mitgeteilt, dass das Unternehmen im Zuge der Eröffnung der ersten Rechenzentren von Microsoft in Afrika zwei neue Führungskräfte ernannt hat, um den Geschäftsbetrieb in der EMEA-Region auszuweiten.

