SANTA CLARA, Kalifornien, March 20, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crocus Technology Inc, ein führender Anbieter von TMR-Sensoren (Tunnel Magneto-Resistance), stellte heute den CT100-Sensor vor, einen fortschrittlichen, leistungsstarken linearen Magnetsensor (1D), der auf der patentierten und einzigartigen TMR-gestützten Technologie von Crocus basiert. Der CT100 bietet über einen weiten Temperaturbereich erstklassige Leistung bei extrem geringer Linearitätsabweichung, kleiner Hysterese und geringem Rauschen, was ihn für viele Verbraucher-, Industrie- und Automobilanwendungen und -märkte interessant macht. Der CT100 übertrifft die heute verfügbare lineare xMR- oder Hall-basierte Magnetsensorik von Mitbewerbern in Bezug auf Leistung, Temperaturabweichung, Stromverbrauch und allgemeine Robustheit. Der CT100 benötigt keine teuren Flussleiter oder -konzentratoren, Chopper-Kreise oder Set-/Reset-Impulse und arbeitet über einen großen Magnetfeldbereich.



Mit einem Vollbrücken-Magnetwiderstandsnetzwerk, das eine hohe Verstärkung und eine hohe Genauigkeit liefert, wurde Magnetic Logic Unit (MLU), die revolutionäre TMR-Technologie von Crocus, im CT100 implementiert. Der CT100 erfasst das Vorhandensein eines Magnetfeldes (unabhängig davon, ob es von einem Magneten oder von einem stromführenden Leiter erzeugt wird) und gibt ein Differenzsignal über einen Magnetfeldbereich von -20 mT bis +20 mT mit vernachlässigbarer Hysterese, extrem geringem Rauschen und einem Linearitätsfehler von weniger als ±0,5 % aus. Das robuste Gerät arbeitet in einem Bereich von -40 °C bis +150 °C und liefert einen vorhersagbaren Temperaturkoeffizienten der Empfindlichkeit (TCS) von weniger als 300 ppm/°C und einen Temperaturkoeffizienten des Offsets (TCO), der über einen Versorgungsspannungsbereich von 1,0 V bis 5,5 V einen Wert von 3 µV/V/°C nicht überschreitet.

"Beim CT100 kommt die hochmoderne MLU-TMR-Technologie von Crocus zum Einsatz, um einen Magnetsensor mit hoher Linearität, beispielloser Temperaturstabilität und magnetischer Robustheit bereitzustellen, der ein breites Spektrum anspruchsvoller Anwendungen abdeckt, von der kontaktlosen Gleich- oder Wechselstrommessung mit hoher Isolation, wodurch Stromwandler und Nebenwiderstände ersetzt werden, bis hin zur hochpräzisen linearen Positionsmessung. Mit seinem hohen Frequenzgang, seinem minimalen Stromverbrauch und seinem kleinen Formfaktor ermöglicht der CT100 einfache und kreative Systemdesigns in Anwendungen wie IoT, Drohnen, Elektromotorsteuerungen, Leistungsüberwachung und vielen anderen Verbraucher-, Industrie- und Automobilanwendungen", so Zack Deiri, CEO von Crocus Technology. "Viele Anwendungen erfordern heute Leistung, aber ohne große Abweichungen aufgrund von Temperaturschwankungen, die sich auf die Systemleistung und -sicherheit auswirken. Der CT100, ein diskreter TMR-Sensor mit ESD-Schutz, bietet gegenüber den voll integrierten und hochkompensierten Lösungen unserer Mitbewerber in Bezug auf Genauigkeit und Stabilität über Feldstärke und Temperatur eine überlegene Leistung."

Der CT100 ist perfekt geeignet für Produkte wie Strom- und Feldsensoren, Sicherungsstromwächter, IoT-Smart-Geräte, Elektromotoren, Magnetkartenleser, Fenster- und Türsensoren und mobile Elektronik, für die ausgezeichnete Linearität und thermische Stabilität ein Muss ist.

Der CT100 ist in einem 6-poligen SOT23-Gehäuse sowie in einem 6-poligem DFN-Gehäuse mit ultraflachem Profil und kleinem Formfaktor und KGD-Wafer (Known-Good-Die) erhältlich. Derzeit sind Muster- und Evaluierungsboards verfügbar. Die Produktion ist für Anfang des dritten Quartals 2019 geplant.

Über Crocus Technology

Crocus Technology entwickelt und vertreibt Magnetsensoren und eingebettete Speicherlösungen auf Basis seiner patentierten TMR-Sensortechnologie, der Magnetic Logic Unit.

© 2019 Crocus Technology International Corp. Alle Rechte vorbehalten. Crocus Technology, MLU und Kombinationen beider sind Marken von Crocus Technology Inc. und Crocus Technology SA. Andere Markennamen wurden nur zu Informationszwecken erwähnt und sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: