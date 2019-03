Bei Bayer steht am Mittwoch erneut ein heißer Handelstag an. Ein Gericht in den USA hat grundsätzlich entschieden, dass Glyphosat krebserregend ist und damit weitere Schadensersatzklagen zugelassen. Die Aktie fiel nachbörslich deutlich und dürfte am Mittwoch kräftig im Minus eröffnen. Trader nutzen die Volatilität mit dem Turbo-Bull CP26R4 oder Turbo-Bear ST75CK. Anleger greifen zum Capped-Bonus TR6EY7 der HSBC mit Barriere bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...