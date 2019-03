=== *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 PK), Mannheim *** 07:00 DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis, Maintal 07:00 DE/Ado Properties SA, Jahresergebnis, Berlin 07:00 DE/Windeln.de SE, ausführliches Jahresergebnis, Grünwald 07:15 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Jahresergebnis, Langen 07:30 DE/Zooplus AG, ausführliches Jahresergebnis, München *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj 08:00 DE/OHB SE, Jahresergebnis, Bremen 08:00 DE/MAN SE, Jahresergebnis, München 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 09:30 DE/Kabinett, Sitzung mit Eckwertebeschluss zum Haushalt 2020 und Finanzplanung bis 2023, 12:30 PK Bundesfinanzminister Scholz, Berlin *** 09:30 DE/Munich Re, BI-PK, München *** 09:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis und Bekanntgabe Dividendenvorschlag, München *** 10:00 DE/BMW AG, BI-PK, München *** 10:00 DE/Jungheinrich AG, BI-PK (per Video-Livestream) 10:00 DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+1,8% gg Vj *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:45 GB/BoE, Zuteilung eines Euro-Swap-Repogeschäfts 13:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede bei der Tagung der Gemischten Wirtschaftskommission mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Berlin 13:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 16:45 DE/Bundestag, Aktuelle Stunde zum Thema "Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank - Konsequenzen für die Steuerzahler", Berlin 17:40 DE/Patrizia Immobilien AG, ausführliches Jahresergebnis, Augsburg 17:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Teilnahme am Festakt 100 Jahre Bundeswirtschaftsministerium, Berlin *** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 19:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 2,25% bis 2,50% zuvor: 2,25% bis 2,50% - DE/Oberlandesgericht Stuttgart, Urteil im Musterverfahren Schutzgemeinschaft für Bankkunden vs. Mercedes Benz Bank zu Verbraucherdarlehensverträgen - DE/Verdi und Klinikkonzern Helios, Fortsetzung der Tarifverhandlungen, Berlin - DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht 2018, Bad Homburg ===

