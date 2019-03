De Grey Mining Ltd.: Weitere hochgradige Bohrergebnisse aus Withnell DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update De Grey Mining Ltd.: Weitere hochgradige Bohrergebnisse aus Withnell 20.03.2019 / 06:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. De Grey Mining (ASX: DEG, "De Grey" oder "das Unternehmen") berichtet neue RC- und Kernbohrergebnisse aus der Goldlagerstätte Withnell. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des 1,4 Mio. Unzen umfassenden Goldprojekts Pilbara. Das Goldprojekt Pilbara liegt in der Nähe von Port Hedland in der Region Pilbara des australischen Bundesstaates Western Australia. (Siehe Pressemitteilung "Zunahme der gesamten Goldressource auf 1,4 Mio. Unzen im Jahr 2018", 3. Oktober 2018). Wichtige Punkte: - Jüngste hochgradige Bohrergebnisse verbessern das Ressourcenpotenzial weiter. Lode 1 (West) 5 m mit 7,8 g/t Au ab 43 m einschl. 2 m mit 14,95 g/t Au 2 m mit 11,14 g/t Au ab 61 m einschl. 1 m mit 20,6 g/t Au 8 m mit 20,11 g/t Au ab 168 m einschl. 4 m mit 38,5 g/t Au 4 m mit 5,93 g/t Au ab 188 m Lode 1 (East) 5,47 m mit 4,57 g/t Au ab 293 m Lode 2 16 m mit 4,21 g/t Au ab 94 m einschl. 1 m mit 29,3 g/t Au Lode 4 8 m mit 3,62 g/t Au ab 100 m; 4m mit 16,4 g/t Au ab 240 m - Ergebnisse der kurzen Bohrungen (20 g*m. Lode 2 Lode 2 liegt ungefähr 20 m nördlich von und subparallel zu Lode 1 und besitzt eine Streichlänge von ungefähr 500 m. Signifikante Abschnitte in den jüngsten Kernbohrungen schließen ein: 2,77 m mit 3,73 g/t Au in NDD127 (einschließlich 0,56 m mit 10,6 g/t Au und 1 m mit 6,07 g/t Au). Die RC-Vorbohrung für NDD137 durchteufte Lode 2 nahe der Basis der geplanten Tagebaugrube und lieferte 16 m mit 4,21 g/t Au (Abbildung 4). Lode 4 Lode 4 liegt unter dem Südteil der geplanten Tagebaugrube. Die jüngsten Abschnitte schließen ein: 8 m mit 3,62 g/t Au in NRC102, 4 m mit 3,63 g/t Au in NRC103, 4 m mit 3,72 g/t Au in NRC105 und den tiefsten Abschnitt von 4 m mit 16,4 g/t Au in NRC104, der ungefähr 70 m unter den früheren Abschnitten liegt (Abbildung 5). Fortsetzung der Bohrarbeiten wird Unternehmensvision erzielen Die Bohrungen auf Withnell und Toweranna werden laut Planung in der ersten Hälfte des Jahres 2019 fortgesetzt und konzentrieren sich auf neue Ressourcenerweiterungen. Das Ziel ist die Abgrenzung einer Ressource von mindestens 2,0 Mio. Unzen Gold bis Ende 2019 und die Ebnung eines weitern Weges in Richtung 3,0 Mio. Unzen. Withnell und Toweranna sind direkte vorrangige Ziele, um den Ressourcenzuwachs zu liefern. Mallina und Mt Berghaus besitzen ebenfalls ein signifikantes Potenzial und werden anschließend anvisiert. Competent Persons Statement Die Information in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse bezieht, basiert auf der von Herrn Philip Tornatora zusammengestellte Information und den Begleitunterlagen, die sie angemessen repräsentiert. Herr Philip Tornatora ist eine sachkundige Person und ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Tornatora ist ein Berater der De Grey Mining Limited. Herr Tornatora verfügt über ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs- und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Herr Tornatora stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form und im jeweiligen Kontext zu. Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Withnell - Draufsicht mit geplantem Tagebau und interpretierten untertägigen Erzgängen. Abbildung 2 zeigt: Withnell - schematischer Längsschnitt mit Haupterzgängen und Ansatzpunkte neuer Bohrungen. Abbildung 3 zeigt: Withnell - West Lode 1, Längsschnitt mit neuen Bohrungsabschnitten und zunehmender Abmessung der abtauchenden Erzfälle. Abbildung 4 zeigt: Withnell - Lode 2, Längsschnitt mit neuen Bohrungsabschnitten und zunehmender Abmessung des abtauchenden Erzfalls. Abbildung 5 zeigt: Withnell - Lode 4, Längsschnitt mit neuen Bohrungsabschnitten und zunehmender Abmessung der abtauchenden Erzfälle. Abbildung 6 zeigt: Withnell - Lode 1, Vererzung im Bohrkern. Tabelle 2 zeigt: Withnell - Kernbohrabschnitte und Bohrlochinformation. Anmerkung: Ergebnisse für NRC100 bis NRC111 sind nur für 4 m lange Bohrabschnitte. 1 m lange Teilabschnitte werden zurzeit analysiert. Für weitere Informationen: Simon Lill (Executive Chairman) oder Andy Beckwith (Technischer Direktor u. Betriebsleiter) De Grey Mining Ltd Tel. +61-8-9381 4108 admin@degreymining.com.au Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Fleischmannstraße 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 20.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: De Grey Mining Ltd. 22 Railway Road WA, 6008 Subiaco Australien ISIN: AU000000DEG6 WKN: 633879 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 789515 20.03.2019 ISIN AU000000DEG6 AXC0038 2019-03-20/06:57