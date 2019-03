Matador Partners Group AG: Weiterer günstiger Zukauf stärkt Portfolio EQS Group-News: Matador Partners Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Private Equity Matador Partners Group AG: Weiterer günstiger Zukauf stärkt Portfolio 20.03.2019 / 07:00 Pressemitteilung Matador Partners Group AG: Weiterer günstiger Zukauf stärkt Portfolio - Private-Equity-Spezialist erwirbt Commitment am Wellington LS IV Fonds - Transaktion aufgrund erhöhten Kapitalbedarf des Verkäufers mit 30 % Discount - Erste Ausschüttung bereits für April erwartet Sarnen, 20. März 2019 - Die Matador Partners Group AG (CH0042797206) kann erneut positive Nachrichten aus dem Portfolio-Bereich vermelden: Die auf Secondaries im Private-Equity-Segment spezialisierte börsennotierte Gesellschaft hat sich einen Anteil am Wellington LS IV Fonds zu besonders günstigen Konditionen sichern können. So erwarb sie jüngst ein Commitment an dem Fonds über eine Million Euro, das der bisherige Besitzer aufgrund erhöhten Kapitalbedarfs mit einem Discount von 30 Prozent veräußerte. "Vor allem eines macht diese jüngste Transaktion so ideal für unser Portfolio: Die Kombination aus gutem Preis und einer vielversprechenden Positionierung", erklärt Dr. Florian Dillinger, Präsident des Verwaltungsrates der Matador Partners Group AG. Wellington Partners ist ein paneuropäisches Venture Capital-Unternehmen, das Büros in London, München, Zürich und Palo Alto unterhält. Das Fondsvolumen beträgt rund 800 Millionen Euro. Wellington Partners investiert europaweit insbesondere in den zukunftsweisenden Bereichen digitale Medien, Cleantech und Life Sciences. Das Commitment ist bereits zu 82 Prozent einbezahlt. Netto werden deshalb keine signifikanten Cash Calls mehr erwartet, der Fonds befindet sich bereits in der Ausschüttungsphase. "Eine erste größere Ausschüttung erwarten wir noch im April", sagt Dr. Florian Dillinger. "Es sind genau solche Chancen, die das Segment Private Equity so spannend und renditeträchtig machen", so der Matador-VRP weiter. Über die Matador Partners Group AG: Die Matador Partners Group AG (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private-Equity-Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der Börse Bern notiert, ein Zweitlisting besteht an den Börsenplätzen Frankfurt, Berlin und Stuttgart. Pressekontakt: Marco Cabras newskontor - Agentur für Kommunikation marco.cabras@newskontor.de Tel: +49 (0) 211 86394922; mobil: +49 (0)172 2142968 Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=FYAOXAKLCD Dokumenttitel: Matador 20190320 CN Wellington Ende der Medienmitteilung 789517 20.03.2019 ISIN CH0042797206 AXC0041 2019-03-20/07:01