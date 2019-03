Das Analysehaus RBC hat Beiersdorf von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 81 auf 100 Euro angehoben. Der Konsumgüterkonzern verdiene Anerkennung für den geplanten Anstieg der Investitionen in das Umsatzwachstum unter dem neuen Vorstandschef Stefan De Loecker, nachdem die Werbeausgaben bisher weniger im Fokus gestanden hätten, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mehr Werbung dürfte das Umsatz- und das Margenwachstum ankurbeln./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 17:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2019 / 00:15 / ET

ISIN DE0005200000

AXC0057 2019-03-20/07:31