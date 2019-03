FRANKFURT (Dow Jones)--Die Biotechnologieunternehmen Morphosys und I-Mab Biopharma haben eine Studie mit einem Hoffnungsträger für die Behandlung von Knochenmarkkrebs gestartet. Der erste Patient sei in einer klinischen Phase-2-Studie in Taiwan mit dem Wirkstoff "TJ202/MOR202" behandelt worden, teilte die im MDAX und TecDAX notierte Morphosys AG mit. Der Beginn der Studie hat eine Meilensteinzahlung an Morphosys von 5 Millionen US-Dollar ausgelöst.

Der Antikörper wird bei Patienten mit rezidiviertem (wiederkehrendem) oder refraktärem (therapieresistentem) Knochenmarkkrebs (multiples Myelom) eingesetzt. "Wir freuen uns, mit dieser Phase-2-Studie die Spätphase der klinischen Entwicklung von TJ202/MOR202 einzuleiten. Das ist ein wichtiger Meilenstein", sagte Forschungsleiterin Joan Shen von I-Mab. "Knochenmarkkrebs ist die zweithäufigste Blutkrebserkrankung weltweit."

I-Mab besitzt die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte des Antikörpers in China, Hongkong, Macau und Taiwan.

