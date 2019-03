Tagesgewinner war am Dienstag Advanced Micro Devices, Inc. mit 11,83% auf 26,00 (225% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 10,69%) vor Bechtle mit 5,89% auf 81,85 (229% Vol.; 1W 4,27%) und Grammer mit 5,65% auf 35,54 (134% Vol.; 1W 4,84%). Die Tagesverlierer: European Lithium mit -13,01% auf 0,11 (1720% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 91,07%), paragon mit -8,53% auf 34,85 (835% Vol.; 1W 28,84%), Steinhoff mit -5,56% auf 0,11 (119% Vol.; 1W -11,81%)Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (30139,78 Mio.), HSBC Holdings (28192,24) und Rio Tinto (24914,73). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei European Lithium (1720%), paragon (835%) und Toyota Motor Corp. (408%). Die beste Aktie in der ...

