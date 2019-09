PANTAFLIX zeigt exklusiv vierte und fünfte Staffel des Erfolgsformats KRASS KLASSENFAHRT - Startschuss für das neue werbefinanzierte VOD-Angebot von pantaflix.com DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Markteinführung PANTAFLIX zeigt exklusiv vierte und fünfte Staffel des Erfolgsformats KRASS KLASSENFAHRT - Startschuss für das neue werbefinanzierte VOD-Angebot von pantaflix.com 19.09.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PANTAFLIX zeigt exklusiv vierte und fünfte Staffel des Erfolgsformats KRASS KLASSENFAHRT - Startschuss für das neue werbefinanzierte VOD-Angebot von pantaflix.com - Erfolgsformat mit Social-Media-Stars ist erste Produktion für das AVoD-Angebot - Populäres YouTuber-Duo Jonas Ems und Jonas Wuttke konnte exklusiv für Staffel 4 und 5 gewonnen werden - Gesamter Cast von KRASS KLASSENFAHRT erreicht via Social Media über 7 Millionen Follower München, 19. September 2019. Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) hält bei ihrer Strategieerweiterung das Umsetzungstempo weiter hoch. Mit KRASS KLASSENFAHRT gewinnt PANTAFLIX ein weiteres aufregendes junges Serienformat. Gemeinsam mit den Produzenten, Hauptdarstellern und bekannten YouTube-Stars Jonas Ems und Jonas Wuttke (gemeinsam mehr als 3 Millionen Follower auf YouTube und Instagram) wird zunächst die vierte und in der Folge die fünfte Staffel der Serie, die bisher beim TV-Streamingdienst Joyn zu sehen war, exklusiv ab dem 11. Oktober 2019 über pantaflix.com veröffentlicht. Darüber hinaus hat sich PANTAFLIX exklusiv eine Erst-Option auch auf alle folgenden Staffeln gesichert. Insgesamt erreicht die Serie bisher allein über die Zweitverwertung auf YouTube regelmäßig mehr als eine Million Abrufe; in der Spitze sind es sogar bis zu vier Millionen. Für PANTAFLIX-Nutzer gibt es zugleich eine Premiere: KRASS KLASSENFAHRT wird im neuen Advertising-Video-on-Demand-Angebot (AVoD) zu sehen sein. Denn zeitgleich zum Launch der Serie startet die Betaphase des neuen werbefinanzierten Zugangs. So kommen Nutzer kostenfrei und exklusiv nicht nur in den Genuss der Serie, sondern vieler weiterer Inhalte. Wie für alle weiteren Episoden von KRASS KLASSENFAHRT gilt, dass sie zuerst auf pantaflix.com zu sehen sind und jeweils zeitlich versetzt auf YouTube ausgespielt werden. Das gesamte kostenlose Angebot auf PANTAFLIX wird in den kommenden Wochen und Monaten kontinuierlich ausgebaut und um zahlreiche weitere Highlights erweitert. Bereits jetzt arbeiten PantaStudios und Moonvibe, die Produktionsgesellschaft von Jonas Ems und Jonas Wuttke, an der Realisierung der ersten gemeinsamen PANTAFLIX Original-Produktion. "Wir sind froh und stolz zugleich, dass wir mit Jonas Ems und Jonas Wuttke gleich zwei der namhaftesten Social-Media-Persönlichkeiten für uns gewinnen konnten. Die Zusammenarbeit untermauert eindrucksvoll unseren strategischen Ansatz, hochwertige Produktionen mit reichweitenstarken Social-Media-Stars über unsere eigene Technologie-Plattform pantaflix.com anzubieten und zu vermarkten. Gleichzeitig ist sie eine Einladung an alle kreativen Content-Produzenten und Youtube-Creator, sich PANTAFLIX und PantaStudios einmal genauer anzusehen", sagt PANTAFLIX Chief Commercial Officer (CCO) Manuel Uhlitzsch. Jonas Ems und Jonas Wuttke sind sich einig: "Wir freuen uns sehr auf die enge Zusammenarbeit mit PANTAFLIX. Gemeinsam wollen wir sowohl KRASS KLASSENFAHRT als auch die geplante neue PANTAFLIX Original-Produktion auf ein neues Level heben." Neben Ems und Wuttke spielt eine ganze Reihe weiterer YouTube-Stars bei KRASS KLASSENFAHRT mit. Insgesamt erreicht der Cast durch seine Follower auf den unterschiedlichen Social-Media-Kanälen wie beispielsweise YouTube und Instagram über 7 Millionen User. Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Brand-Integration-Einheit March & Friends sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer über alle relevanten Zugangswege. Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com. Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 1250903-30 E-Mail: sh@crossalliance.de Website: www.crossalliance.de 19.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch
Unternehmen: PANTAFLIX AG
Holzstraße 30
80469 München
Deutschland