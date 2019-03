Mit einem Festakt wird am Mittwochabend (19.00 Uhr) die Leipziger Buchmesse 2019 eröffnet. Im Gewandhaus wird dabei der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung an die russisch-amerikanische Autorin Masha Gessen verliehen. Die Auszeichnung ist mit 20 000 Euro dotiert.

Für die Besucher öffnet die Buchmesse am Donnerstag. Bis zum Sonntag präsentieren sich etwa 2600 Aussteller auf dem Leipziger Messegelände. Parallel dazu lädt das Festival "Leipzig liest" zu zahlreichen Lesungen ein. Gastland der Buchmesse ist in diesem Jahr Tschechien. Das Nachbarland präsentiert 55 Autoren in Leipzig.

Mit Spannung wird am Donnerstag die Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse erwartet. Für die begehrte Auszeichnungen sind 15 Autoren und Übersetzer in drei Kategorien nominiert.

Voriges Jahr hatten Buchmesse und Festival "Leipzig liest" 271 000 Gäste besucht. Das war erstmals nach vielen Jahren des Wachstums ein Minus von 14 000 Besuchern./bz/DP/jha/

