Deshalb tat gestern die Wallstreet ebenfalls nichts. Doch die Markttechnik in New York gibt weiterhin grünes Licht. Ausgerechnet die schwersten Titel der Welt geben das beste Bild ab. Dazu gehört ein neues Gerücht für den Automarkt: Peugeot redet angeblich mit Fiat Chrysler über eine Fusion. Das ist nicht so ganz unsinnig weil Fiat-Großaktionär (der Agnelli-Clan), vertreten durch den jüngsten Enkel der Familie, ohnehin die Absicht hat, sich aus dem Autogeschäft zurückzuziehen. Wie geht man das Thema an? In Peugeot oder in Fiat Chrysler investieren?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info