Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Munich Re nach der Bekanntgabe des Gewinnziels für 2019 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Der Ausblick sei 3 Prozent niedriger als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Der vom Rückversicherer angekündigte Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro habe seiner Prognose entsprochen./edh/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 15:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2019 / 15:32 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0085 2019-03-19/21:50

ISIN: DE0008430026