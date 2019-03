Die britische Investmentbank HSBC hat Rheinmetall nach den zuletzt starken Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kurziel hob Analyst Richard Schramm in der am Mittwoch vorliegenden Studie infolge einer überraschend starken operativen Gewinnentwicklung 2018 von 101 auf 110 Euro an. Nach der starken Entwicklung 2018 sei der Spielraum für weitere positive Überraschungen begrenzt. Die neuen mittelfristigen Unternehmensziele für die operative Gewinnmarge seien positiv für den Rüstungsbereich, aber ein Dämpfer für das Autozuliefergeschäft. Die Risiken im Autogeschäft dürften in den kommenden Monaten zudem eine weiterhin starke Entwicklung des Rüstungssegments überschatten./mis/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 13:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-03-20/08:07

ISIN: DE0007030009