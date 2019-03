Die britische Investmentbank HSBC hat TLG Immobilien vor den am 21. März erwarteten Jahreszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 28,50 Euro belassen. Er erwarte ein vielversprechendes Strategie-Update vom neuen Management-Team des Immobilienkonzerns, schrieb Analyst Thomas Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bisher sei die künftige Strategie nicht detailliert vorstellt worden. Das neue Management werde sich stärker auf Entwicklungsprojekte in Berin und Frankfurt fokussieren, weshalb er zur Zahlenvorlage 2018 ein konkretes Volumenziel erwarte./ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 15:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2019 / 02:15 / GMT

