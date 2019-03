Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Aena aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 156 auf 152 Euro gesenkt. Aena sei seit dem Börsengang 2015 eine Erfolgsgeschichte, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings dürfte der freie Barmittelzufluss des spanischen Flughafenbetreibers im weiteren Verlauf im Zuge sinkender operativer Ergebnisse und steigender Investitionen pro Jahr um 20 Prozent fallen. Daraus und aus der zuletzt überdurchschnittlichen Kursentwicklung resultiere seine Abstufung der Aktie./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 22:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-03-20/08:19

ISIN: ES0105046009