Dreht sich alles um die Leitzinsen an der Wall Street? Es scheint so, mehr noch als um den Handelsstreit mit China. Wobei der ein Auslöser gewesen sein mochte, dass der S&P 500 anfängliche, solide Gewinne nicht halten konnte, knapp ins Minus drehte und dadurch einen klassischen "Turnaround Tuesday" produzierte.Es gingen Gerüchte um, dass China eventuell bereits gegebene Zusagen zurückziehen könnte, weil sie USA bislang keinerlei Strafzölle aufgehoben haben. Was den S&P 500 in eine gefährliche Situation bringt.

