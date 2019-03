IRW-PRESS: Bluestone Resources Inc.: Bluestone schließt überzeichnete Finanzierung mit 22 Millionen Dollar erfolgreich ab

Bluestone schließt überzeichnete Finanzierung mit 22 Millionen Dollar erfolgreich ab

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-AMERIKANISCHE NEWSWIRE-DIENSTE.

19. März 2019 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - Bluestone Resources Inc. (TSXV:BSR | OTCQB:BBSRF) ("Bluestone" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298837) freut sich bekannt zu geben, dass man die bereits angekündigte erhöhte Bought-Deal-Finanzierung (das "Angebot") abgeschlossen hat. Das Angebot umfasste 12.800.000 Einheiten der Gesellschaft (die "Einheiten") zu einem Preis von 1,25 C$ pro Einheit sowie eine Mehrzuteilung von 5.141.321 Einheiten für einen Bruttoerlös von insgesamt 22.426.651 CAD.

Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie der Gesellschaft (jeweils eine "Aktie") und der Hälfte eines Stammaktien-Kaufrechts (jeweils ein ganzer Stammaktien-Kaufrechtsschein, ein "Warrant"). Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Aktie für 24 Monate nach Abschluss des Angebots zu einem Preis von C$ 1,65.

Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Anteile unterliegen in Kanada einer gesetzlichen Haltefrist bis zum 20. Juli 2019.

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Weiterentwicklung des Goldprojekts Cerro Blanco des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Das Angebot erfolgte über ein Konsortium von Konsortialbanken unter der Führung von Cormark Securities Inc. und umfasste Haywood Securities Inc., Canaccord Genuity Corp. GMP Securities L.P., Macquarie Capital Markets Canada Ltd., National Bank Financial Inc. und PI Financial Corp. (zusammen die "Underwriter"). Der Konzern zahlte den Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 6,0% des gesamten Bruttoerlöses des Angebots und eine reduzierte Barprovision von 3,0% auf Anteile, die an bestimmte Insider des Unternehmens verkauft wurden (zusammenfassend als "Provision" bezeichnet). Die Gesellschaft hat den Konsortialbanken keine Zeichnungsgebühr auf Bestellungen von bestimmten von der Gesellschaft benannten Einzelgruppen gezahlt.

Insider des Unternehmens kauften gemäß dem Angebot insgesamt 6.164.221 Einheiten. Zebra Holdings and Investments S.à.r.l ("Zebra"), CD Capital Natural Resources Fund III LP ("CD") und Lorito Holdings S.à.r.l ("Lorito" und zusammen mit Zebra und CD, den "Bedeutenden Aktionären"), hielten 23,70%, 16,71% bzw. 12,53% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien am Kapital der Gesellschaft auf unverwässerter Basis vor Abschluss des Angebots. Gemäß dem Angebot hat Zebra 2.845.262 Aktien, CD 1.320.000 Aktien und Lorito 1.503.959 Aktien gezeichnet. Nach Abschluss des Angebots halten Zebra, CD und Lorito 17.976.262, 11.986.333 bzw. 9.501.959 Aktien, was 21,98%, 14,65% bzw. 11,62% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien entspricht. Die Gesellschaft hat sich auf die in den Abschnitten 5.5(b) und 5.7(a) von MI 61-101 enthaltenen Ausnahmen von den Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen der Minderheitsaktionäre des Multilateralen Instruments 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären in speziellen Transaktionen ("MI 61-101") in Bezug auf diese Insiderbeteiligung gestützt. Die Gesellschaft hat 21 Tage vor Abschluss des Angebots keinen Bericht über wesentliche Änderungen vorgelegt, da die Beteiligung von Insidern der Gesellschaft an dem Angebot zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt war.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert, und diese Wertpapiere dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine US-Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen der USA vor.

Über Bluestone Resources

Bluestone Resources ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seiner zu 100% im Besitz von Cerro Blanco Gold und Mita Geothermie-Projekten in Guatemala konzentriert. Eine Machbarkeitsstudie zu Cerro Blanco ergab eine robuste Wirtschaftlichkeit mit einer schnellen Amortisation. Die durchschnittliche jährliche Produktion wird für die ersten drei Produktionsjahre auf 146.000 Unzen pro Jahr geschätzt, wobei die Gesamtkosten 579 USD/Unze Gold betragen (gemäß den Richtlinien des World Gold Council, abzüglich der allgemeinen und Verwaltungskosten der Unternehmen). Die Gesellschaft wird unter dem Symbol "BSR" an der TSX Venture Exchange und "BBSRF" an der OTCQB gehandelt.

Im Auftrag von Bluestone Resources Inc.

" Darren Klinck"

Darren Klinck | President, Chief Executive Officer & Director

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Bluestone Resources Inc.

Stephen Williams | VP Unternehmensentwicklung & Investor Relations

Telefon: +1 604 646 4534

info@bluestoneresources.ca

www.bluestoneresources.ca

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen annimmt, erwartet oder antizipiert, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder auftreten können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Verwendung des Erlöses aus dem Angebot und die Schätzungen der durchschnittlichen jährlichen prognostizierten Produktion sind zukunftsorientierte Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf Informationen beruhen, die Bluestone derzeit zur Verfügung stehen, und verwenden häufig Wörter wie "erwarten", "planen", "erwarten", "schätzen", "schätzen", "beabsichtigen", "können" oder Variationen davon oder das Negativ eines dieser Begriffe.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie verschiedenen Annahmen, die von ihm getroffen wurden, und Informationen, die ihm derzeit zur Verfügung stehen. Im Allgemeinen beinhalten diese Annahmen unter anderem Folgendes: die Fähigkeit von Bluestone, Explorations- und Erschließungsaktivitäten fortzusetzen; den Preis von Gold, Silber und anderen Metallen; keine wesentlichen Schwankungen des derzeitigen Steuer- und Regulierungsumfelds; die Wechselkurse zwischen dem Kanadischen Dollar, Guatemala-Quetzal und dem US-Dollar, die mit dem derzeitigen Niveau übereinstimmen; das Vorhandensein und die Kontinuität von Metallen im Projekt Cerro Blanco in geschätzten Qualitäten; die Verfügbarkeit von Personal, Maschinen und Ausrüstung zu geschätzten Preisen und innerhalb der geschätzten Lieferzeiten; angenommene Metallverkaufspreise und Wechselkurse; angemessene Abzinsungssätze, die auf die Cashflows in wirtschaftlichen Analysen angewendet werden; Steuersätze und Lizenzgebühren, die auf den geplanten Bergbaubetrieb anwendbar sind; die Verfügbarkeit akzeptabler Finanzierungsmöglichkeiten; erwartete Verluste und Verwässerungen im Bergbau; Erfolge bei der Realisierung des geplanten Betriebs; erwartete Fristen für Gemeindekonsultationen und die Auswirkungen dieser Konsultationen auf den Genehmigungsprozess.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, und selbst wenn solche tatsächlichen Ergebnisse erzielt oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht garantiert werden, dass sie die erwarteten Folgen für oder Auswirkungen auf Bluestone haben werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: Risiken in Bezug auf Schwankungen des Mineraliengehalts innerhalb des als mineralische Ressourcen identifizierten Minerals gegenüber dem vorhergesagten; Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf erwartete Produktionsraten, Zeitpunkt und Höhe der Produktion und Gesamtkosten der Produktion; Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die Fähigkeit, notwendige Lizenzen, Genehmigungen oder Oberflächenrechte zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; Risiken in Bezug auf technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbauentwicklungsaktivitäten; Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen und Schätzungen der zukünftigen Produktion, des zukünftigen Cashflows, der Gesamtkosten der Produktion und der Abnahme von Mengen oder Qualitäten der mineralischen Ressourcen; Risiken im Zusammenhang mit geopolitischer Unsicherheit und politischer und wirtschaftlicher Instabilität in Guatemala; Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit Produktionsunterbrechungen; die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Entwicklungs- oder Bergbauergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; unsichere politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Schwankungen der Erholungs- und Förderquoten; Entwicklungen an den Weltmetallmärkten; Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen; sowie die Faktoren, die unter "Risikofaktoren" im geänderten und angepassten Jahresinformationsformular des Unternehmens beschrieben sind, von denen eine Kopie im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter wwww.sedar.com.

Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurde, und außer wie von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert, lehnt Bluestone jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, eine zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder anderweitig. Obwohl Bluestone der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit kein übermäßiges Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen.

Nicht-IFRS-Kennzahlen zur finanziellen Performance

Das Unternehmen hat in dieser neuen Version bestimmte Kennzahlen der Non-International Financial Reporting Standards ("IFRS") aufgenommen. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen, zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen, den Anlegern eine verbesserte Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Performance der Gesellschaft zu bewerten und mit Informationen anderer Unternehmen zu vergleichen. Die Non-IFRS-Maßnahmen dienen der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Kennzahlen haben nach IFRS keine einheitliche Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar.

All-in nachhaltige Kosten

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die All-in Sustaining Costs ("AISC") die mit der Goldproduktion verbundenen Gesamtkosten besser definieren.

Das Unternehmen berechnet AISC als die Summe aus Raffinationskosten, Lizenzgebühren Dritter, Betriebskosten des Standorts, nachhaltigen Kapitalkosten und Schließungskapitalkosten, geteilt durch die verkauften Goldunzen, um einen Betrag pro Unze zu erhalten. Andere Unternehmen können diese Kennzahl aufgrund unterschiedlicher zugrunde liegender Prinzipien und Richtlinien unterschiedlich berechnen. Unterschiede können sich auch aus einer unterschiedlichen Definition von nachhaltigem und nicht nachhaltigem Kapital ergeben.

AISC-Abstimmung

ASIC wird auf der Grundlage der vom World Gold Council ("WGC") veröffentlichten Definitionen berechnet (eine Markterschließungsorganisation für die Goldindustrie, die aus 18 Goldminenunternehmen aus der ganzen Welt besteht und von ihnen finanziert wird). Die WGC ist keine Regulierungsorganisation.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46235

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46235&tr=1

