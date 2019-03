Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch im frühen Handel etwas gesunken. Am Morgen fiel der richtungsweisende Euro-Bund-Future um 0,04 Prozent auf 163,86 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,10 Prozent. Auch an den Rentenmärkten der übrigen Euroländer gab es im frühen Handel kaum Bewegung.

Vor der Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank am frühen Abend wird am Markt mit einem impulsarmen Handel gerechnet. Die US-Währungshüter dürften den Leitzins unverändert in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent belassen und weiterhin ein "geduldiges" Vorgehen mit Blick auf künftige Zinserhöhungen in Aussicht stellen.

Mit großer Spannung werden am Devisenmarkt neue Projektionen der US-Notenbank zur künftigen Entwicklung der Leitzinsen erwartet. Bis zur Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse stehen darüber hinaus kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten./jkr/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0086 2019-03-20/08:49