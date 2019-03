Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa anlässlich der jüngst vorgelegten Jahreszahlen von 27 auf 25 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Anleger hätten sich unter anderem wegen der enttäuschenden Barmittelentwicklung und dem verhaltenen Ausblick auf das laufende Jahr Sorgen gemacht, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichwohl hob Roeska die positiven Fundamentaldaten der Fluggesellschaft und die günstige Bewertung der Aktien hervor./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2019 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-03-20/08:59

ISIN: DE0008232125