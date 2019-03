Führendes KI-Unternehmen nimmt an exklusivem Kurs für Anbieter von zukunftsweisenden Einzelhandels- und E-Commerce-Lösungen teil

Persado, der führende Anbieter von KI-gestützten Lösungen zur Erstellung der leistungsfähigsten Marketing inhalte mithilfe der Kraft der Worte, gab heute seine Aufnahme in Lafayette Plug and Plays dreimonatigen Business Accelerator bekannt. Das Programm wird den geplanten Ausbau von Persados Auftritt als führender Anbieter von KI-Lösungen in den französischen und europäischen Einzelhandels- und E-Commerce-Märkten erheblich vorantreiben.

Lafayette Plug and Play fördert die Geschäftsentwicklung durch die Vernetzung von Kontakten zwischen ausgewählten Unternehmen und Einzelhändlern sowie Mentoren. Der Inkubator, der durch die Partnerschaft mit der Galeries Lafayette Group und dem in Silicon Valley ansässigen Accelerator Plug and Play Tech Center geschaffen wurde, hat insgesamt 216 Bewerber für seine sechste Kohorte geprüft. Persado wurde als eines von nur 16 innovativen B2B-Unternehmen für die Teilnahme ausgewählt.

"Persado fühlt sich geehrt und ist stolz darauf, dass die Wahl von Lafayette Plug und Play auf uns gefallen ist. Unsere Aufnahme zeigt, dass führende Einzelhändler, E-Commerce-Unternehmen und Marken sehr daran interessiert sind, Marketingkampagnen auf eine ganz neue Art zu entwickeln und die Kraft der Worte freizusetzen, um jede Etappe der Customer Journey gewinnbringend zu nutzen und die Umsatzentwicklung zu fördern", so Mario Imparato, Senior Vice President Europe, Persado. "Lafayette Plug and Play ist ein außergewöhnliches Programm, das visionäre Mitglieder der strategischen Führungsebene mit Spitzentechnologien wie der von Persado zusammenbringt, um die Einführung innovativer Lösungen zu beschleunigen, die einen beispiellosen Einfluss auf das Geschäft haben und die Zukunft des Einzelhandels gestalten."

Persado arbeitet mit mehr als 250 der weltweit führenden Marken zusammen und ist im Begriff, die Einführung seiner einzigartigen Technologie in Frankreich maßgeblich zu beschleunigen. Mithilfe von KI, Datenwissenschaft, Computerlinguistik und maschinellem Lernen zur Optimierung von Marketing inhalten eliminiert Persados Message Machine etwaige Spekulationen und gewährleistet Nachvollziehbarkeit, sodass Einzelhandels- und E-Commerce-CMOs souverän agieren und messbare Ergebnisse liefern können.

Über Persado

Persado erfindet das digitale Marketing neu, indem es mathematische Sicherheit auf Worte, die grundlegende DNA des Marketings, anwendet. Indem sie das Potenzial der Worte freisetzen, gewinnen Unternehmen in jedem Augenblick des digitalen Marketings und erleben ein dramatisch neues Niveau an Markenbindung und Umsatzleistung. CMOs der wertvollsten Marken der Welt verlassen sich darauf, dass Persado auf völlig neue Weise die Macht der Worte freisetzt und die Verbraucher bedarfsgerecht, individuell und in jedem Moment emotional einbezieht.

Die Persado Message Machine nutzt hochentwickelte KI, Datenwissenschaft, Computerlinguistik und maschinelles Lernen, um die perfekte Botschaft für jede Kampagne zu erzeugen, indem sie die weltweit fortschrittlichste Wissensdatenbank für Marketing-Sprache mit mehr als einer Million markierter und bewerteter Wörter und Phrasen nutzt. Marketingspezialisten gewinnen volle Transparenz durch quantifizierbare Ergebnisse und datengesteuerte Einblicke, um die Trends und emotionale Sprache zu identifizieren, die jeden Moment auf der Kundenreise gewinnen, während sichergestellt wird, dass die Marketingbotschaft immer die Markensprache stärkt.

Über Lafayette Plug and Play

Als erste innovative Plattform speziell für den Einzelhandel und E-Commerce ist Lafayette Plug and Play ein Start-up-Accelerator, der von der Galeries Lafayette Group in Zusammenarbeit mit dem in Silicon Valley ansässigen Start-up-Accelerator Plug and Play Tech Center erschaffen wurde. Mittlerweile haben sich dem Ökosystem neun weitere Branchenführer angeschlossen, die ihre digitale Transformation vorantreiben möchten. Mit Sitz im Herzen von Paris unterstützt Lafayette Plug and Play die Entwicklung zukunftsweisender französischer und internationaler Einzelhandels- und E-Commerce-Start-ups, indem es innovative Ökosysteme um diese Branchen herum aufbaut. Im Rahmen seiner zweimal jährlich stattfindenden Kurse bietet Lafayette Plug and Play Unternehmern ein maßgeschneidertes und betreutes Programm. Mehr Informationen auf lafayetteplugandplay.com.

