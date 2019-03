Aktionäre von Bayer benötigen derzeit starke Nerven: Ihr Investment kracht aktuell deutlich in den Keller und nähert sich damit wieder der 60-Euro-Marke. Eine Schlappe in einem richtungweisenden Glyphosat-Prozess in den USA hat der Bayer-Aktie am Mittwoch den Schlag versetzt:So befand eine Geschworenen-Jury des zuständigen Bundesbezirksgerichts in San Francisco einstimmig,...

