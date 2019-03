Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für JCDecaux nach Jahreszahlen für 2018 von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäftsdynamik des Außenwerbe-Spezialisten sei nach wie vor stark, schrieb Analyst Olivier Moral in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für die operative Marge und das Ergebnis je Aktie bis 2021 an. Zudem wolle der Konzern von Rang 17 weltweit in die Top 10 seiner Vergleichsgruppe aufsteigen und habe daher seinen Appetit für Deals in diese Richtung bekräftigt./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 12:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-03-20/09:07

ISIN: FR0000077919