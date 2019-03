Der DAX startete gestern mit einem kleinen Plus in den Handel. Im Laufe des Tages baute er dieses aber kontinuierlich aus. So stieg er nicht nur auf ein neues Sechs-Monats-Hoch, sondern er eroberte auch die 200-Tage-Linie zurück.



Marktidee: Fraport. Die Geschäfte bei Fraport laufen gut. Der Flughafenbetreiber präsentierte gestern einen deutlichen Gewinnanstieg. Aktionäre erhalten eine kräftig erhöhte Dividende. Die Aktie war gestern trotzdem auf Richtungssuche. Auch charttechnisch gibt es aktuell eine Pattsituation zwischen Bullen und Bären. Entscheidende Bedeutung hat jetzt ein wichtiges Widerstandbündel.